Trump su Gaza deve gestire strategia internazionale e base elettorale

Con la visita a Gaza dell’inviato speciale Steve Witkoff — incaricato da Donald Trump di gestire i dossier negoziali piĂą strategici, tanto che dopo il Medio Oriente si recherĂ in Russia — l’amministrazione statunitense ha voluto sottolineare il proprio impegno nel fronteggiare la crisi umanitaria nella Striscia, conseguenza della prosecuzione della durissima offensiva israeliana scattata dopo l’attentato di Hamas del 7 Ottobre 2023, che ha dato inizio all’attuale stagione di guerra. Non a caso, la Casa Bianca ha annunciato, in concomitanza con la missione gazawi dell’inviato, un nuovo piano di aiuti umanitari, segnale di un tentativo di bilanciare la comunicazione su piĂą fronti. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Trump, su Gaza, deve gestire strategia internazionale e base elettorale

In questa notizia si parla di: trump - gaza - gestire - deve

Netanyahu e Trump tra negoziati su Teheran, sospensione nucleare e crisi a Gaza - Il panorama diplomatico mediorientale continua a evolversi con decisioni e mosse inaspettate da parte di Benjamin Netanyahu e Donald Trump, due esponenti che hanno segnato momenti cruciali negli ultimi mesi.

Donald Trump e Abu Mazen: Incontro in Arabia Saudita per discutere di Gaza - Secondo la tv egiziana al Ghad, durante la sua visita in Arabia Saudita, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dovrebbe incontrare il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) Abu Mazen, martedì 13 maggio.

Donald Trump insiste: gli Usa dovrebbero “prendere” Gaza e trasformarla in una “zona di libertà ” - Il presidente Donald Trump ha ribadito oggi dal Qatar, dove si trova in visita ufficiale per la seconda tappa del suo tour diplomatico nel Golfo, che gli Stati Uniti dovrebbero “prendere” la Striscia di Gaza, devastata dalla guerra in corso da oltre 19 mesi tra Israele e Hamas, e trasformarla in una “zona di libertà ”.

Il presidente della Tunisia KaĂŻs Saied ha ricevuto nel palazzo presidenziale Massad Boulos, inviato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per l'Africa e il Medio Oriente, e gli ha mostrato delle foto di bambini di Gaza resi irriconoscibili dalla fame. In una Vai su Facebook

Trump, su Gaza, deve gestire strategia internazionale e base elettorale; Trump, bambini di Gaza stanno soffrendo la fame. Regno Unito pronto a riconoscere la Palestina a settembre; MEDIO ORIENTE: Trump ha detto a Netanyahu che lotta a Gaza deve cambiare.

Trump, su Gaza, deve gestire strategia internazionale e base elettorale - Trump si trova a dover gestire un equilibrio: da un lato, mantenere saldo il legame con Israele; dall’altro, ascoltare le nuove istanze ... Da formiche.net

Gaza, altri 111 morti in 24 ore. Trump: «Hamas liberi gli ostaggi e la guerra finirà». Ma ora anche la Germania valuta di riconoscere la Palestina - Che potrebbe entrare anche nella Striscia L'articolo Gaza, altri 111 morti in 24 ore. Riporta msn.com