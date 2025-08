Trump ' sottomarini atomici per minaccia inappropriata russa'

"Dobbiamo solo stare attenti. C'è stata una minaccia e non l'abbiamo ritenuta appropriata, quindi devo stare molto attento. Lo faccio per la sicurezza del nostro popolo. Una minaccia è stata fatta da un ex presidente della Russia, e noi proteggeremo il nostro popolo": così Donald Trump ha risposto alla domanda di un reporter sul motivo del dispiegamento di due sottomarini nucleari dopo le provocazioni dell'ex presidente russo Dmitri Medvedev. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, 'sottomarini atomici per minaccia inappropriata russa'

In questa notizia si parla di: minaccia - trump - sottomarini - atomici

