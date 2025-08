Trump shock contro la Russia | Schiero due sottomarini nucleari Il mondo trema

Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, ha annunciato su Truth Social di aver ordinato lo spostamento di due sottomarini nucleari statunitensi vicino alla Russia, in risposta a quanto definito come “ dichiarazioni altamente provocatorie ” da parte dell’ex presidente russo Dmitry Medvedev, oggi vicepresidente del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa. «A causa delle dichiarazioni altamente provocatorie del fallito ex presidente russo Dmitry Medvedev, attualmente vicepresidente del Consiglio di Sicurezza della Russia, ho ordinato lo spostamento di due sottomarini nucleari statunitensi vicino alla Russia», ha scritto Trump, aggiungendo: « Le parole contano e possono portare a conseguenze che nessuno vuole. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Trump shock contro la Russia: “Schiero due sottomarini nucleari”. Il mondo trema

In questa notizia si parla di: trump - russia - sottomarini - nucleari

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Vladimir Putin domani sarà a Istanbul per i colloqui diretti Russia-Ucraina da lui proposti, ma che al momento non prevedono la sua presenza? La domanda resta senza risposta a due giorni dall’incontro tra delegazioni russa e ucraina sul Bosforo.

Ucraina-Russia, tutti a Istanbul? Zelensky sì, Trump forse, Putin boh! Cosa succede - Si torna a parlare di pace, o almeno di diplomazia. Istanbul potrebbe diventare presto il nuovo epicentro di una possibile svolta nella crisi ucraina.

Vladimir Putin ha deciso: non va in Turchia a trattare con l’Ucraina per la pace. Sfuma l’incontro con Trump e Zelensky: chi ci sarà per Russia e Usa - Non ci sarà Vladimir Putin ai negoziati di pace con l’Ucraina previsti da giovedì 15 maggio a Istanbul.

Donald #Trump: “Sulla base delle dichiarazioni altamente provocatorie dell’ex Presidente della Russia, Dmitry Medvedev, oggi vicepresidente del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa, ho ordinato che due sottomarini nucleari vengano posizionati Vai su X

Vilyuchinsk è l'unico porto della Russia orientale attrezzato per supportare lo schieramento e la manutenzione dei sottomarini nucleari di classe Borei, armati con missili balistici intercontinentali RSM-56 Bulava Vai su Facebook

Trump ordina l'invio di 2 sottomarini nucleari, dopo le dichiarazioni provocatorie di Medvedev - Trump invia sottomarini nucleari dopo dichiarazioni altamente provocatorie di Medvedev; Trump, il segnale a Putin: Usa schierano sottomarini nucleari; Guerra Ucraina Russia, Trump: “Schiero 2 sottomarini nucleari dopo parole Medvedev”. LIVE.

Usa-Russia, alta tensione. Trump muove i sottomarini nucelari: "Le parole hanno conseguenze" - Donald Trump ha annunciato di aver ordinato "il posizionamento di due sottomarini nucleari nelle aree appropriate" in seguito ai commenti ... Scrive iltempo.it

Trump ordina dispiegamento di due sottomarini nucleari: «Parole di Medvedev insensate e provocatorie» - Questo sito intende fornire un'informazione di qualità, grazie al lavoro della propria redazione e dei propri tecnici. Lo riporta ilmessaggero.it