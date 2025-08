Trump schiera due sottomarini nucleari dopo parole di Medvedev | Ormai è una guerra assurda

Il Tycoon ha proceduto a seguito di un post pubblicato da Dmitry Medved in cui, in risposta a Trump, veniva citato un meccanismo di lancio di armi nucleari in dotazione dalla Russia. Una dichiarazione che per il presidente Usa va letta come una "provocazione". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump schiera due sottomarini nucleari dopo parole di Medvedev: “Ormai è una guerra assurda”

In questa notizia si parla di: trump - nucleari - schiera - sottomarini

Iran, la minaccia di Trump: “Faremo saltare in aria centrifughe nucleari con le buone o le cattive” - Donald Trump, nel corso di un’intervista radiofonica con il conduttore conservatore Hugh Hewitt, ha dichiarato che intende “ far saltare in aria ” le centrifughe nucleari iraniane, preferibilmente attraverso un accordo, ma anche con la forza, se necessario.

Israele alza il tiro: "Teheran come con Hamas". Trump: "Le centrifughe nucleari salteranno in aria" - Sale la tensione in Medio Oriente. Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha promesso che "ciò che Israele ha fatto a Hezbollah a Beirut, ad Hamas a Gaza, ad Assad a Damasco e agli Houthi nello Yemen, lo farà al regime iraniano a Teheran".

Iran, Trump minaccia: “Faremo saltare in aria centrifughe nucleari con le buone o le cattive” - (Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che sta cercando di "far saltare in aria" le centrifughe nucleari dell'Iran attraverso un accordo con Teheran, ma è anche pronto a farle esplodere con un attacco, se necessario.

Trump schiera due sottomarini nucleari dopo parole Medvedev: aveva evocato armi atomiche sovietiche Vai su X

Guerra in Ucraina, Trump schiera due sottomarini nucleari. Le ultime Vai su Facebook

Ucraina. Trump schiera i sottomarini nucleari, Putin consegna gli Oreshnik; Ucraina - Russia, le notizie di oggi in diretta | Trump schiera due sottomarini nucleari in regioni appropriate. E spiega: «Medvedev provocatorio»; Trump schiera due sottomarini nucleari dopo “provocazioni” Medvedev.

Trump schiera due sottomarini nucleari dopo parole Medvedev: aveva evocato armi atomiche sovietiche - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato venerdì di aver ordinato il posizionamento di due sottomarini nucleari di spostarsi in regioni vicine alla Russia in risposta alle minacce de ... Da msn.com

«Frasi di Medvedev provocatorie»: Trump schiera due sottomarini nucleari - Donald Trump su Truth ha annunciato di aver ordinato il dispiegamento di due sottomarini nucleari in risposta alle parole di Dmitry Medvedev. msn.com scrive