Trump scattano i dazi Usa | regge l' accordo con l' Ue confermati al 15% | Quelli al Canada alzati dal 25 al 35%

Firmato l'ordine esecutivo che prevede nuovi dazi a decine di Paesi: si va da un minimo del 10% a un massimo del 41% contro la Siria. Le nuove tariffe commerciali entreranno in vigore il 7 agosto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trump, scattano i dazi Usa: regge l'accordo con l'Ue, confermati al 15% | Quelli al Canada alzati dal 25 al 35%

Dazi, Casa Bianca: “Trump vuole mantenerli al 10% per tutti” - (Adnkronos) – "Il presidente Donald Trump è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi".

"Vuole tenere tariffe al 10% per tutti". Il piano di Trump per la guerra dei dazi - "Il presidente è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi", ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca

Prove di dialogo Cina-Usa sui dazi, Pechino: "Passo importante" | Trump soddisfatto: "Fatti grandi progressi" - Gli incontri per cercare una de-escalation nella guerra commerciale si tengono in un luogo segreto a Ginevra; forse dureranno sino a lunedì

