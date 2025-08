Trump rilancia la guerra commerciale | dal 7 agosto confermati dazi del 15% all'UE 35% per il Canada

Trump firma un ordine esecutivo che impone nuovi dazi, da un minimo del 10% fino al 41%, su oltre 60 Paesi. Confermate le tariffe per UE (15%), Giappone e UK, penalizzati Canada, Svizzera e la Siria martoriata dalla guerra. Le misure entreranno in vigore il 7 agosto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

"Vuole tenere tariffe al 10% per tutti". Il piano di Trump per la guerra dei dazi - "Il presidente è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi", ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca

Dazi USA al 30% dal 1° agosto sulle merci europee: tutte le contromisure • Guerra commerciale USA: rialzo dei dazi al 30% sulle merci europee dal primo agosto, Bruxelles cerca il negoziato con Trump ma prepara le contromosse. Vai su X

La Nuova Guerra dei Dazi: Trump e Meloni Tradiscono l’Europa Da quanto emerge sugli organi di stampa Donald Trump ha deciso un aumento del 30 % dei dazi sui prodotti Ue, in vigore dal 1° agosto ? Risultato? Aumenti dei prezzi per noi consumatori , Vai su Facebook

Dazi, Trump firma il decreto ma rinvia le tariffe per l'Ue al 7 agosto: il motivo - Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che prevede l'entrata in vigore dei nuovi dazi per decine di Paesi entro sette giorni. Da iltempo.it

Guerra commerciale Trump impone nuovi dazi, Svizzera e Canada penalizzati - La notizia arriva quando in Europa è già passata la mezzanotte ma negli Stati Uniti la deadline per i nuovi dazi di Donald Trump non è ancora scaduta. bluewin.ch scrive