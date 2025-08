Trump | Quello che sta facendo la Russia in Ucraina è disgustoso – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 31 agosto 2025 “Penso che quella che sta facendo la Russia sia disgustoso. Questa è la guerra di Biden, non è la mia guerra ma cercherò di fermare la cosa. Penso che quello che sta facendo la Russia sia molto triste, molti russi stanno morendo.” Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

