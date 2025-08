Trump oggi scattano i dazi Usa | regge l' accordo con l' Ue confermati al 15% | Quelli al Canada alzati dal 25 al 35%

Firmato l'ordine esecutivo che prevede nuovi dazi a decine di Paesi: si va da un minimo del 10% a un massimo del 41% contro la Siria. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trump, oggi scattano i dazi Usa: regge l'accordo con l'Ue, confermati al 15% | Quelli al Canada alzati dal 25 al 35%

Dazi, Casa Bianca: “Trump vuole mantenerli al 10% per tutti” - (Adnkronos) – "Il presidente Donald Trump è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi".

"Vuole tenere tariffe al 10% per tutti". Il piano di Trump per la guerra dei dazi - "Il presidente è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi", ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca

Prove di dialogo Cina-Usa sui dazi, Pechino: "Passo importante" | Trump soddisfatto: "Fatti grandi progressi" - Gli incontri per cercare una de-escalation nella guerra commerciale si tengono in un luogo segreto a Ginevra; forse dureranno sino a lunedì

Dazi Usa, la stima da 22,6 miliardi fa rumore ma non regge: l’impatto reale sull’Italia è dimezzato. Ecco perché; Le Borse aprono la settimana in rialzo con nuove schiarite sui dazi.

Dazi, l'Ue: «Ci aspettiamo che domani Trump attui l'intesa sul 15%». Donald: «Le tariffe rendono gli Usa grandi e ricchi». Ipotesi slittamento - L'Ue verso il congelamento dei controdazi da 93 miliardi sugli Stati Uniti. Da leggo.it

Dazi, accordo con gli Usa: la Ue con il fiato sospeso preme per il 15% e vuole trattare ancora - I negoziatori europei si muovono “bendati” perché gli omologhi americani non rispondono al telefono. Da repubblica.it