Trump mobilita due sottomarini dopo il botta e risposta con Medvedev | ecco cosa è successo

Il russo, che aveva evocato lo spettro di una guerra tra Washington e Mosca, è stato definito dal tycoon un "ex presidente fallito". Da qui l'escalation verbale, culminata (per il momento) con una prima mossa militare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trump mobilita due sottomarini dopo il botta e risposta con Medvedev: ecco cosa è successo

Groenlandia, Trump mobilita l’intelligence: 007 Usa a caccia di informazioni - (Adnkronos) – Alle agenzie di intelligence americane è stato ordinato di aumentare le operazioni per la raccolta di informazioni in Groenlandia, mossa che indica come l'apparato dei servizi Usa sia stato mobilitato per la campagna lanciata da Donald Trump per l'annessione dell'isola artica.

