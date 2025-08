Trump minaccia tutti per fermare il riconoscimento dello Stato di Palestina

Itamar Ben-Gvir attacca duramente la Germania tirando in ballo l'Olocausto L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Trump minaccia tutti per fermare il riconoscimento dello Stato di Palestina

In questa notizia si parla di: trump - minaccia - tutti - fermare

Iran, la minaccia di Trump: “Faremo saltare in aria centrifughe nucleari con le buone o le cattive” - Donald Trump, nel corso di un’intervista radiofonica con il conduttore conservatore Hugh Hewitt, ha dichiarato che intende “ far saltare in aria ” le centrifughe nucleari iraniane, preferibilmente attraverso un accordo, ma anche con la forza, se necessario.

«L’arte è una minaccia per gli autocrati» ha detto la leggenda del cinema mentre ritirava il premio alla carriera a Cannes. E ha definito Trump un «filisteo» - N on servono effetti speciali quando a salire sul palco c’è Robert De Niro. E nemmeno una sceneggiatura scritta, perché l’attore ha dimostrato, ancora una volta, che la realtà può essere più tagliente del cinema.

“Inaccettabile tassare i film e la creatività , l’arte è una minaccia per autocrati e fascisti”: Robert De Niro attacca Trump al Festival di Cannes 2025 - Robert De Nir o attacca Trump. Non è una novità , ma la splendida cornice dell’apertura del Festival di Cannes 2025 diventa un megafono che ne amplifica una rabbia molto alla Travis Bickle di Taxi driver.

Per approfondire, leggi qui l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/riconoscimento-palestina-gelo-washington-trump-minaccia-stop-all-accordo-commerciale-il-canada-AHD64vyB Vai su Facebook

La minaccia di nuovo ordine internazionale che segue il disordine di Trump e Netanyahu Stanno apparecchiando una nuova Yalta a Gaza Jean-Luc Mélenchon, l’Unità Vai su X

Perché Putin sta ignorando l'ultimatum di Trump sulla fine della guerra in Ucraina; Donald Trump minaccia i Washington Commanders: Niente stadio se non tornate a chiamarvi Redskins; Trump minaccia tutti. Ma gli Usa non possono sfidare il mondo.

Trump attacca l'ex presidente russo Medvedev dopo le minacce: "È un fallito, stia attento a quello che dice" - L'ex presidente russo Medvedev e Donald Trump si sono scambiati insulti e minacce, con riferimenti a guerra e arsenali nucleari ... Come scrive virgilio.it

Ucraina, Medvedev contro ultimatum Trump su cessate il fuoco: “Passo verso la guerra, la Russia non è Israele o l’Iran” - Il nuovo ultimatum lanciato da Donald Trump a Vladimir Putin per fermare il cessate il fuoco in Ucraina scatena l’ira del Cremlino. Riporta informazione.it