Trump | imporrò sanzioni su Mosca ma non credo che a Putin importi’

Trump: è l’età dell’oro. E minaccia l’Ue: "Imporrò il 17% sull’agroalimentare" - Il "bellissimo bilancio" è passato di un soffio al Senato ed è stato firmato da Donald Trump. "La legge crea crea ricchezza per la classe media e rafforza i confini.

Ucraina, Trump minaccia Putin: “Cessate il fuoco entro 50 giorni o imporrò dazi del 100% a Mosca, ma spero di non arrivarci” - VIDEO - Il tycoon insiste anche sull’invio di armi a Zelensky: “Le produrremo noi, ma le pagheranno gli europei, abbiamo già speso $350mld, l’Europa solo 100” Il presidente Donald Trump minaccia Vladimir Putin, alzando la voce contro Mosca e lanciando un ultimatum diretto al Cremlino: se entro 50 gio

Trump, 'imporrò sanzioni su Mosca, non so se servirà' - "Imporrò le sanzioni contro la Russia, non so se servirà. Non credo che a Putin importi". Lo ha detto Donald Trump.

Quello firmato ieri sui dazi da Von der Leyen e Trump non è un accordo. È una genuflessione dell’Europa al nuovo gangster mondiale. Su tutta la linea (o quasi). Un modo per confermare a Trump che i modi da boss, le minacce ripetute, tutto serve ed è servito Vai su Facebook