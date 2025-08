Trump impone nuovi dazi dal 10 al 41%

Nell'ordine esecutivo firmato da Donald Trump per imporre nuove dazi a decine di Paesi si va da un minimo del 10% ad un massimo del 41% contro la Siria. L'accordo sui dazi tra Stati Uniti e Unione Europea raggiunto in Scozia regge. Nell'ordine esecutivo firmato da Donald Trump per imporre nuove tariffe a decine di Paesi quelle per l'Ue restano al 15% come stabilito nel bilaterale tra il presidente americano e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Stabili anche i dazi sulla Gran Bretagna, al 10%. Donald Trump ha modificato le percentuali di alcuni dazi rispetto all'annuncio del 2 aprile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump impone nuovi dazi dal 10 al 41%

