Trump impone nuovi dazi contro 68 Paesi e l’Unione europea

Giovedì notte il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato due ordini esecutivi con cui ha imposto nuovi dazi su merci provenienti da 68 Paesi, confermato quelli accordati con l’Unione europea e alzato la tariffa contro il Canada dal 25 al 35 per cento. Le misure entreranno in vigore il 7 agosto invece che l’1, con l’unica eccezione del Canada con cui è in corso uno scontro politico, e su cui il dazio si applica da subito. Secondo la Casa Bianca, il rinvio di una settimana servirĂ ad armonizzare le aliquote, lasciando spazio anche a nuove trattative. Trump ha definito i dazi necessari per correggere degli squilibri commerciali che considera dei «saccheggi». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Trump impone nuovi dazi contro 68 Paesi e l’Unione europea

In questa notizia si parla di: trump - dazi - paesi - unione

Dazi, Casa Bianca: “Trump vuole mantenerli al 10% per tutti” - (Adnkronos) – "Il presidente Donald Trump è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi".

"Vuole tenere tariffe al 10% per tutti". Il piano di Trump per la guerra dei dazi - "Il presidente è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi", ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca

Prove di dialogo Cina-Usa sui dazi, Pechino: "Passo importante" | Trump soddisfatto: "Fatti grandi progressi" - Gli incontri per cercare una de-escalation nella guerra commerciale si tengono in un luogo segreto a Ginevra; forse dureranno sino a lunedì

Donald Trump ha fissato per il 1° agosto la scadenza entro cui firmare accordi bilaterali con gli Stati Uniti ed evitare nuovi dazi "reciproci". Mentre Unione Europea, Giappone e altri Paesi asiatici hanno trovato un’intesa, l’India resta fuori, salvo un accordo last Vai su Facebook

Dazi Usa al 30%: un salasso da 35 miliardi per l’Italia, le regioni più penalizzate • L’ipotesi dell’introduzione di dazi doganali al 30% da parte dell’amministrazione Trump nei confronti dei Paesi dell’Unione Europea potrebbe costare all’Italia fino a … Vai su X

Dazi Trump, tariffe degli Usa in vigore dal 7 agosto. Ue resta al 15%. Cosa succede; Dazi, Trump conferma le tariffe concordate con la Ue. Svizzera al 39%, Canada al 35%; Dazi, le ultime notizie in diretta | Trump alza i dazi al Canada dal 25 al 35%. Confermate le tariffe al 15% concordate con l'Ue, entreranno in vigore il 7 agosto.

Dazi, Trump firma il decreto ma rinvia le tariffe per l'Ue al 7 agosto: il motivo - Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che prevede l'entrata in vigore dei nuovi dazi per decine di Paesi entro sette giorni. Scrive iltempo.it

Dazi Usa, Trump conferma le tariffe al 15% per l'Unione europea. Le misure scatteranno il 7 agosto - Il presidente ha firmato l'ordine esecutivo che rimodula i dazi per una settantina di Paesi. Come scrive msn.com