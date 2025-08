Trump ' i dati sull' occupazione truccati per danneggiarmi'

"A mio parere, i dati sull'occupazione di oggi sono stati truccati per mettere in cattiva luce i Repubblicani, e me": lo scrive su Truth Donald Trump riferendosi ai dati sull'occupazione del ministero del Lavoro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, 'i dati sull'occupazione truccati per danneggiarmi'

In questa notizia si parla di: occupazione - dati - trump - truccati

Occupazione femminile in Campania, dati da brividi: tavolo permanente in Consiglio regionale - Nasce in Campania un tavolo permanente sull’occupazione femminile. A istituirlo è stato il Consiglio regionale, che ha accolto la proposta unitaria avanzata dai sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil Campania.

Dati CNEL, Paolo Capone, Leader UGL: “Bisogna investire in politiche attive e formazione per un'occupazione stabile e dignitosa” - “I dati diffusi dal CNEL rappresentano un segnale incoraggiante per il mercato del lavoro italiano. Nonostante una crescita economica contenuta, nel 2024 il tasso di occupazione è aumentato dell’1,5%, raggiungendo quota 24 milioni di occupati: un livello record a cui si aggiunge un altro dato positi

Dati CNEL, Paolo Capone, Leader UGL: “Bisogna investire in politiche attive e formazione per un'occupazione stabile e dignitosa” - “I dati diffusi dal CNEL rappresentano un segnale incoraggiante per il mercato del lavoro italiano. Nonostante una crescita economica contenuta, nel 2024 il tasso di occupazione è aumentato dell’1,5%, raggiungendo quota 24 milioni di occupati: un livello record a cui si aggiunge un altro dato positi

Trump, 'i dati sull'occupazione truccati per danneggiarmi'; Trump, 'i dati sull'occupazione truccati per danneggiarmi'; Trump, 'i dati sull'occupazione truccati per danneggiarmi'.

Trump, 'i dati sull'occupazione truccati per danneggiarmi' - "A mio parere, i dati sull'occupazione di oggi sono stati truccati per mettere in cattiva luce i Repubblicani, e me": lo scrive su Truth Donald Trump riferendosi ai dati sull'occupazione del ministero ... Lo riporta quotidiano.net

Trump silura il capo statistiche del lavoro dopo dati deludenti - Donald Trump ha annunciato su Truth che ha chiesto il licenziamento della responsabile del dipartimento statistiche del dipartimento del lavoro accusandola di errori e manipolazioni dei dati a scopo p ... Segnala ansa.it