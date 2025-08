Trump ' ho sentito che l' India non comprerà più petrolio russo'

Donald Trump ha detto di aver sentito che l' India non comprerà più petrolio dalla Russia, dopo che ha imposto dazi al 25% a New Delhi e minacciato una 'penalty' per l'acquisto di petrolio russo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, 'ho sentito che l'India non comprerà più petrolio russo'

Trump riapre la partita siriana: a Riad l’incontro storico con al Jolani sotto il segno della pace (e del petrolio) - L’immagine parla più della dichiarazione: una stretta di mano, due uomini in giacca scura, il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, ex jihadista diventato presidente, alle loro spalle.

Putin respinge la tregua, ma pronto a trattare la pace. Trump parla con Ue e volenterosi e pensa a sanzioni: petrolio e banche nel mirino - La telefonata con Trump c'è stata. Risultato? Vladimir Putin apre a un cessate il fuoco in Ucraina ma con tempi da definire: sicuramente non ora e non di 30 giorni.

Trump in Medioriente: petrolio e data center - La proiezione strategica degli Stati Uniti nella regione, da quanto è emerso, sarà con molte probabilità caratterizzato da un approccio meramente pragmatico, orientato dagli interessi economici piuttosto che da un engagement ideologico

Il presidente americano Donald Trump e la presidente della Commissione Ue annunciano di aver raggiunto un accordo con l’Unione europea sui dazi. “Le tariffe saranno al 15% – hanno spiegato i mediatori – gli Stati europei acquisteranno 150 miliardi di doll Vai su Facebook

Trump, 'ho sentito che l'India non comprerà più petrolio russo'; Dazi, Trump conferma gli accordi con la Ue al 15%: il via il 7 agosto, ma per ora non sulle auto. E silura la responsabile dell'ufficio...; Dazi, la stangata di Trump, contro auto Ue, Canada e Svizzera. Proteste in Brasile.

Trump annuncia dazi e sanzioni all'India per le importazioni di petrolio e armi russe - Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato l'imposizione di un dazio del 25% all'India e di una sanzione non specificata per avere continuato a importare petrolio e armi russe nonostante la guerra ... Segnala msn.com

Trump trasforma i dazi in arma geopolitica: minacce a India, Brasile e Canada - Donald Trump non conosce il termine "fine" ed è capace di rimangiarsi accordi già annunciati, mantenendo aperto il tormentone dei dazi a sorprese e colpi di ... Si legge su borsainside.com