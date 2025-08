Trump ha firmato nella notte Entrano in vigore i dazi le conseguenze per l’Europa

Con un ordine esecutivo firmato nella notte, Donald Trump ha annunciato una radicale revisione dei dazi commerciali imposti dagli Stati Uniti, colpendo più di 70 Paesi con tariffe comprese tra il 10% e il 41%, a partire dal 7 agosto. Una mossa che, secondo la Casa Bianca, punta a “modificare i dazi reciproci” e riequilibrare una bilancia commerciale che continua a essere giudicata svantaggiosa per l’America. Tra le tariffe più alte spicca quella destinata al Canada, che passa dal 25% al 35%, e arriva al 40% per i beni sospettati di evasione doganale. «È una risposta alle continue mancanze di azione e rappresaglie da parte di Ottawa», ha spiegato la Casa Bianca. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Trump ha firmato nella notte”. Entrano in vigore i dazi, le conseguenze per l’Europa

In questa notizia si parla di: trump - firmato - notte - dazi

Dazi, Trump: firmato accordo Usa-Gb - 18.02 Usa e Gran Bretagna "hanno firmato un grande accordo per entrambi i Paesi". Così Donald Trump parlando nello Studio Ovale, con il premier britannico Starmer in collegamento.

Dazi, Trump: "Usa-Gb hanno firmato un grande accordo commerciale per entrambi" | "Presto l'intesa anche con l'Europa" - Starmer: "Intesa storica, nel giorno della vittoria". Von der Leyen: "Vogliamo accordo con gli Usa, ma siamo pronti a tutto"

Trump, Usa-Gb hanno firmato un grande accordo per entrambi - Usa e Gran Bretagna "hanno firmato un grande accordo per entrambi i Paesi". Lo ha detto Donald Trump parlando nello studio Ovale.

Trump e Von der Leyen hanno firmato un accordo disastroso e l'Italia ne pagherà le conseguenze: oggi anche nella destra cominciano a serpeggiare i dubbi e le paure, ma il Governo rimane immobile, finge di non sapere, mentre i nuovi dazi al 15% sulle esp Vai su Facebook

Dazi Trump, tariffe degli Usa in vigore dal 7 agosto. Ue resta al 15%. Cosa succede; Regge l'accordo con l'Ue, Trump conferma i dazi al 15% | Nuove tariffe alzate al 35% per il Canada e al 39% per la Svizzera: in vigore dal 7 agosto; C'è la firma di Trump per i dazi: regge l'accordo con l'Ue al 15%. Chi vince, chi perde e le nuove date.

Trump alza i dazi al Canada dal 25 al 35%, confermati quelli all'Ue al 15% in vigore dal 7 agosto - Rinvio per tutti tranne che per il Canada, colpito subito con dazi al 35 per cento per la sua "inazione e ostilità" e la scelta di voler riconoscere lo Stato palestinese. msn.com scrive

C'è la firma di Trump per i dazi: regge l'accordo con l'Ue al 15%. Chi vince, chi perde e le nuove date - Il presidente americano emana l'ordine esecutivo che concretizza l'intesa politica dei giorni scorsi. Riporta today.it