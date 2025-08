Trump firma un nuovo ordine esecutivo sui dazi | accordo con l’Ue confermato al 15%

Donald Trump ha firmato nella serata di giovedì un nuovo ordine esecutivo che ridisegna la mappa dei dazi commerciali americani, imponendo nuove tariffe a diversi Paesi e confermando quelle già stabilite in precedenza. La decisione arriva poco prima della scadenza fissata dalla Casa Bianca per l’adozione delle nuove misure, quando in Europa era già passata la mezzanotte. Le nuove tariffe non entreranno in vigore immediatamente: l’implementazione è prevista a partire dal 7 agosto 2025, mentre quelle relative alle merci spedite via mare resteranno congelate fino al 5 ottobre 2025. L’intesa con l’Ue regge: dazi confermati al 15%. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Trump firma un nuovo ordine esecutivo sui dazi: accordo con l’Ue confermato al 15%

