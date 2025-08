Trump firma l' ordine esecutivo sui dazi al 15 per cento per l' Ue; entreranno in vigore il 7 agosto

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ufficializzato la serie di dazi e accordi commerciali annunciati nelle ultime settimane. Con un ordine esecutivo Trump ha quindi reso ufficiali gli accordi sottoscritti con partner commerciali come l'Unione Europea, il Giappone, la Corea del Sud, il Regno Unito e le Filippine. Trump ha detto alla NBC News in un'intervista esclusiva che la sua porta sarà sempre aperta a offerte allettanti: " Ciò non significa che tra quattro settimane non arriverà qualcuno a dire che possiamo raggiungere un accordo ". L'ordine firmato dal presidente americano, arrivato poche ore prima di una scadenza autoimposta per gli accordi commerciali, stabilisce unilateralmente anche le aliquote per i partner commerciali che non hanno raggiunto accordi con lui, ad esempio Israele, Svizzera e Taiwan. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Trump firma l'ordine esecutivo sui dazi al 15 per cento per l'Ue; entreranno in vigore il 7 agosto

