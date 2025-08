Trump firma l' ordine esecutivo ma i dazi slittano al 7 agosto

Milano, 1 ago. (askanews) - Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo sui dazi nella notte che ufficializza i suoi accordi con importanti partner commerciali come l'Unione Europea, il Giappone, la Corea del Sud, il Regno Unito e le Filippine. Il decreto stabilisce unilateralmente anche le aliquote per i partner commerciali che non hanno raggiunto accordi con lui, ad esempio Israele, Svizzera e Taiwan. L'aliquota della Svizzera sarà fissata al 39%, più alta di quanto precedentemente minacciato, mentre quella di Taiwan sarà fissata al 20%. L'ordinanza di Trump di giovedì afferma che i nuovi dazi non entreranno in vigore prima del 7 agosto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump firma l'ordine esecutivo ma i dazi slittano al 7 agosto

In questa notizia si parla di: trump - ordine - esecutivo - dazi

Trump firmerà ordine per ridurre prezzi farmaci fino a 80% - Donald Trump firmerà alle 9:00 di lunedì (le 15.00 in Italia) un ordine esecutivo che ridurrà i "prezzi dei farmaci quasi immediatamente del 30-80%".

Donald Trump firma ordine esecutivo per ridurre i prezzi dei farmaci in Usa - Donald Trump firma alla Casa Bianca un ordine esecutivo volto a ridurre i prezzi dei farmaci in Usa equiparandoli a quelli meno costosi degli altri Paesi, e invoca la 'politica della nazione più favorita' per garantire agli americani il livello della nazione che paga di meno.

Trump firma un ordine esecutivo per avviare un programma di autodeportazione - Il presidente americano Donald Trump firma un ordine esecutivo per avviare un programma di autodeportazione, allo scopo di incentivare ulteriormente i migranti che vivono illegalmente negli USA a lasciare il Paese.

#Dazi, #Trump firma l’ordine esecutivo: l’entrata in vigore delle tariffe con l’#Ue al 15% slitta al 7 agosto. E ora nel mirino c’è il #Canada Vai su X

Trump firma un ordine esecutivo che impone nuovi dazi, da un minimo del 10% fino al 41%, su oltre 60 Paesi. Confermate le tariffe per UE (15%), Giappone e UK, penalizzati Canada, Svizzera e la Siria martoriata dalla guerra. Le misure entreranno in vigore il Vai su Facebook

Trump firma l'ordine esecutivo. Dazi in vigore dal 7 agosto; Trump firma l'ordine esecutivo sui dazi: l'Europa tiene al 15%; Dazi, Trump firma ordine esecutivo per nuove tariffe dal 7 agosto.

Dazi, Trump firma ordine esecutivo per nuove tariffe dal 7 agosto - WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato nella notte italiana l’ordine esecutivo ... Lo riporta iltempo.it

Trump firma l’ordine esecutivo ma i dazi slittano al 7 agosto - (askanews) – Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo sui dazi nella notte che ufficializza i suoi accordi con importanti partner commerciali come l’Unione Europea, il Giappone, la C ... Riporta askanews.it