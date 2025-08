Trump firma l' ordine esecutivo Dazi in vigore dal 7 agosto

Tutti i Paesi del mondo dovranno pagare una tassa per vendere negli Stati Uniti. GiĂą le borse europee. Tiene l'accordo con Bruxelles, dazi al 15%. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Trump firma l'ordine esecutivo. Dazi in vigore dal 7 agosto

Dazi, Casa Bianca: “Trump vuole mantenerli al 10% per tutti” - (Adnkronos) – "Il presidente Donald Trump è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi".

"Vuole tenere tariffe al 10% per tutti". Il piano di Trump per la guerra dei dazi - "Il presidente è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi", ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca

Prove di dialogo Cina-Usa sui dazi, Pechino: "Passo importante" | Trump soddisfatto: "Fatti grandi progressi" - Gli incontri per cercare una de-escalation nella guerra commerciale si tengono in un luogo segreto a Ginevra; forse dureranno sino a lunedì

Mentre l'Ue cerca di contenere le minacce tariffarie degli Stati Uniti, il Giappone si presenta al vertice bilaterale con un accordo commerciale firmato con Trump. L'incontro di Tokyo punta a riaffermare l'impegno per un ordine economico basato su regole condi

Dazi, Trump firma l’ordine esecutivo: l’entrata in vigore delle tariffe con l’Ue al 15% slitta al 7 agosto. E ora nel mirino c’è il Canada - L'entrata in vigore slitta al 7 agosto per l'UE mentre per il Canada le tariffe aumentano dal 25% al 35% sul commercio ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Trump firma l'ordine esecutivo sui dazi: l'Europa tiene al 15% - Europa sui dazi regge: ai beni importanti in USA dall'Europa sarà applicata una tariffa del 15%, come stabilito dall'accordo in Scozia firmato dal Presidente americ ... Da finanza.repubblica.it