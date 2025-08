trump e la israel lobby contro massie il deputato anti aipac

Tutti contro Thomas Massie, il deputato repubblicano del Kentucky che ha pubblicamente denunciato l’ingerenza dell’Aipac, la piĂą potente organizzazione pro-Israele, nella politica statunitense. Non solo. Massie si è distinto per la sua opposizione – da un angolazione marcatamente “libertaria” – alle guerre degli Stati Uniti all’estero, dall’Ucraina a Gaza. “La guerra di Israele a Gaza – ha scritto in un recente tweet – è così sbilanciata che non c’è alcuna argomentazione razionale per cui i contribuenti americani dovrebbero pagarla. Con decine di migliaia di vittime civili, c’è anche un dilemma morale. 🔗 Leggi su It.insideover.com

