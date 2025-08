Trump deluso dai dati dell’economia Usa che non va come sperava se la prende con la responsabile delle statistiche | Falsifica i dati licenziatela

Se negli Stati Uniti l’occupazione non cresce ai ritmi preannunciati dalla Casa Bianca, la colpa è sicuramente di chi fa i calcoli. Per questo Donald Trump ha deciso di «rimettere in carreggiata» il Paese licenziando Erika McEntarfer, responsabile dell’Ufficio di Statistica del Lavoro degli Stati Uniti. Secondo quanto ha scritto lo stesso presidente americano sul suo social Truth, McEntarfer – nominata dall’ex presidente Joe Biden nel 2023 – avrebbe volontariamente manipolato i dati a scopo politico per aumentare il malcontento ai danni dell’amministrazione repubblicana: «SarĂ sostituita da qualcuno di piĂą competente e qualificato». 🔗 Leggi su Open.online

Trump ha licenziato la responsabile dell’Ufficio del copyright - Donald Trump ha licenziato con effetto immediato la responsabile dell’Ufficio del diritto d’autore, Shira Perlmutter.

