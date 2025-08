Trump | Decisione del Canada di riconoscere Palestina? Non mi è piaciuta

(Agenzia Vista) Washington, 31 luglio 2025 “Non mi è piaciuto quello che hanno detto, ma questa è la loro opinione. Non è un ostacolo, ma per ora non abbiamo parlato ancora con il Canada.” Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, sulla decisione del Canada di riconoscere lo Stato di Palestina. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

