Trump | Decisione del Canada di riconoscere Palestina? Non mi è piaciuta – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 31 luglio 2025 “Non mi è piaciuto quello che hanno detto, ma questa è la loro opinione. Non è un ostacolo, ma per ora non abbiamo parlato ancora con il Canada.” Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, sulla decisione del Canada di riconoscere lo Stato di Palestina. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: canada - trump - decisione - riconoscere

Dazi, Cina e Usa firmano l’accordo: “Con Ue entro il 9 luglio”. Trump: “Il Canada pagherà” - Interrotte le trattative col Canada. Il presidente ha ricordato che sono stati fatti accordi con quattro o cinque Paesi

Trump, dall'1/8 dazi al 35% per Canada, oggi la lettera a Ue - Il presidente statunitense Donald Trump ha imposto dazi del 35% al Canada e ha annunciato che l' Unione Europea riceverà la lettera sulle tariffe oggi.

Re Carlo e il sostegno al Canada dopo le minacce di annessione di Trump - (Adnkronos) – Carlo e Camilla hanno manifestato il loro sostegno al Canada a pochi giorni della loro prima visita reale nel Paese dopo la loro incoronazione.

Continua, come un effetto domino, la decisione di diversi Paesi di riconoscere lo Stato di Palestina. Dopo Francia e Regno Unito, 14 nazioni a partire da Canada (come annunciato dal premier Mark Carney), Australia, Finlandia e Portogallo, hanno fatto sapere Vai su Facebook

Abbas saluta come «storica» la decisione del Canada di riconoscere la Palestina a settembre Vai su X

Trump: Decisione del Canada di riconoscere Palestina? Non mi è piaciuta; Trump: Decisione del Canada di riconoscere Palestina? Non mi è piaciuta; Trump: Decisione del Canada di riconoscere Palestina? Non mi è piaciuta.

Trump: Decisione del Canada di riconoscere Palestina? Non mi è piaciuta - “Non mi è piaciuto quello che hanno detto, ma questa è la loro opinione. ilgiornale.it scrive

Trump: Decisione del Canada di riconoscere Palestina? Non mi è piaciuta – Il video - (Agenzia Vista) Washington, 31 luglio 2025 “Non mi è piaciuto quello che hanno detto, ma questa è la loro opinione. Da msn.com