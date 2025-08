Trump dazia il mondo intero ma a pagare saranno cittadini e imprese Usa

Una nuova raffica di dazi è partita dalla Casa Bianca nella notte italiana: Donald Trump ha ufficializzato, dopo la scadenza della deadline dell’1 agosto, gli aggravi alle importazioni da molti Paesi del mondo lasciando alla soglia de minimis del 10% un ridotto paniere di nazioni (tra cui Australia, Argentina e Stati della penisola arabica) e alzando i muri contro diversi Paesi: dazio al 35% per il confinante Canada, aggravio del 25% per l’India e il Messico (quest’ultimo con sospensione di 90 giorni), del 19% per la Thailandia, del 15% per Israele, Turchia e Nuova Zelanda. C’è anche a chi va peggio: il Brasile incassa un dazio del 50% che incorpora l’ingerenza di Trump a favore dell’ex presidente Jair Bolsonaro contro Lula, la Svizzera un duro +39%. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Trump dazia il mondo intero ma a pagare saranno cittadini e imprese Usa

In questa notizia si parla di: trump - mondo - dazia - intero

Papa Leone XIV, le reazioni dal mondo. Primi complimenti da Trump - Il primo a complimentarsi con Papa Leone XIV è stato il suo connazionale, Donald Trump. Reazioni e congratulazioni da tutto il mondo nel servizio di Massimiliano Cochi.

Il mondo saluta il Pontefice americano. Le congratulazioni di Trump: “Un onore per noi. Non vedo l’ora di incontrarlo” - Per la prima volta la Chiesa cattolica saluta un Papa americano. Robert Francis Prevost, cardinale nato a Chicago, ha assunto il nome di Leone XIV.

L'elezione di Prevost gela il mondo Maga negli Stati Uniti: "E' un Papa anti-Trump" - L’elezione di Leone XIV, primo Papa statunitense della storia, gela il mondo Maga  (acronimo di "Make America Great Again", movimento trumpiano, ndr ) e le frange ultraconservatrici di quello cattolico americano, rischiando di mettere in difficoltà Donald Trump e il suo devotissimo vice JD Vance nonostante le loro felicitazioni.

Dazi per tutto il mondo ma Trump colpisce cittadini e imprese Usa; Il “postino” Trump “dazia” il Canada del 35% e avverte l’UE; Dazi, Trump tassa per trattare e chiede il “biglietto d’ingresso” al mercato Usa.

Trump dazia il mondo intero ma a pagare saranno cittadini e imprese Usa - Una nuova raffica di dazi è partita dalla Casa Bianca nella notte italiana: Donald Trump ha ufficializzato, dopo la scadenza della deadline dell’1 agosto, gli aggravi alle importazioni da molti Paesi ... msn.com scrive

Trump bombarda tre siti nucleari in Iran: “Attacco preciso e ... - Meno di quattro minuti di discorso e un tweet di poche righe hanno annunciato al mondo che gli Stati Uniti hanno bombardato tre siti nucleari in Iran, sancendo ufficialmente l’entrata in guerra ... Scrive agensir.it