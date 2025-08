Trump | Dati sul lavoro falsificati Presidente chiede licenziamento funzionaria

(Adnkronos) – Donald Trump è convinto che i dati sui posti di lavoro negli Stati Uniti siano stati falsificati da una funzionaria nominata da Joe Biden. "Sono stato appena informato che i dati sull’occupazione del nostro Paese sono stati prodotti da un'incaricata di Biden, la dottoressa Erika McEntarfer, commissario delle statistiche del lavoro, che ha . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo piĂą amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: trump - dati - lavoro - falsificati

Un sistema che archivia tutti i dati degli americani:Â ecco come funzionerĂ il Grande Fratello di Trump. Criticato anche da destra - La Casa Bianca punta a un database centralizzato. I critici (a destra) parlano di monitoraggio invasivo.

I dati dell’economia Usa vanno male, ma gli affari di Trump sono radiosi: il presidente si comporta da zar - Il recente declassamento del debito pubblico Usa da parte di Moody’s non giunge certo inaspettato, anzi probabilmente è arrivato con un colpevole ritardo.

Borse asiatiche in rosso: pesano dazi di Trump e dati economici USA - Seduta negativa per le Borse asiatiche, dove sfumano le speranze di uno stop per via giudiziaria ai dazi di Donald Trump mentre crescono i timori sull' economia americana, alimentati dai dati fiacchi sul Pil e i consumi personali.

Trump e il complotto dei dati falsi sul lavoro: Ecco la colpevole; Superenalotto, 5+1 da 388mila euro: combinazione vincente oggi 1 agosto; Donald trump accusa falsificazione dei dati sul lavoro negli stati uniti da parte di una commissaria di biden.

Trump silura il capo statistiche del lavoro dopo dati deludenti - Donald Trump ha annunciato su Truth che ha chiesto il licenziamento della responsabile del dipartimento statistiche del dipartimento del lavoro accusandola di errori e manipolazioni dei dati a scopo p ... ansa.it scrive

Trump licenzia la responsabile dell'Ufficio statistica del Lavoro. "Ha fornito dati falsi" - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ordinato il licenziamento della responsabile dell'Ufficio di Statistica del Lavoro degli Stati Uniti, Erika L. Come scrive msn.com