Trump costruirà alla Casa Bianca una sala da ballo da 200 milioni

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che sta ristrutturando la Casa Bianca secondo i suoi gusti, costruirà un'enorme sala da ballo per ospitare ricevimenti ufficiali, uno dei più grandi progetti per la residenza presidenziale statunitense degli ultimi 100 anni. Trump stesso e donatori non specificati pagheranno il costo del progetto da 200 milioni di dollari, secondo quanto dichiarato dalla portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt in una conferenza stampa.

Dazi, Casa Bianca: “Trump vuole mantenerli al 10% per tutti” - (Adnkronos) – "Il presidente Donald Trump è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi".

Casa bianca vendesi: Trump in viaggio nel Golfo arabo - La visita di stato di sarà un’occasione per rinsaldare i legami ed i rapporti d’affari intrattenuti da decenni, in particolare con la casata dei Saud, da quando nel 1991 lo […] The post Casa bianca vendesi: Trump in viaggio nel Golfo arabo first appeared on il manifesto.

Dazi, Casa Bianca: "Il 10% rimane per tutti i Paesi" | Von der Leyen: "Andrò da Trump solo per giungere a un accordo" - Il presidente americano ha aperto alla possibilità di aumentare le tasse per gli americani più ricchi

