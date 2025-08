Trump conferma dazi per l' Europa al 15%

7.28 Donald Trump ha firmato stanotte un ordine esecutivo per imporre nuove tariffe ai Paesi con cui ha chiuso accordi commerciali, L'Unione europea resta con un dazio del 15%, come stabilito. La nuova ondata di misure va da un minimo dal 10% ad un massimo del 41%, contro la Siria, ma non entrerà in vigore oggi, come previsto, bensì il 7 agosto. Nessun rinvio per il Canada, con dazi al 35% per la sua "ostilità ". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

#Dazi, Washington vuole tariffe al 15% per farmaci e chip. Ma Bruxelles non conferma. Idem per i 600 miliardi di munizioni che #Trump vuole vendere all’Europa. #UrsulaVonderLeyen potrebbe imporre un “equo contributo” ai big tech americani Vai su X

Intervista a Maria Elena Boschi per «Avvenire» del 30-07-2025 di Roberta D'Angelo «Meloni non ha alcuna credibilità . È la stessa che diceva che Trump non avrebbe messo i dazi all'Italia, poi che grazie a lei sarebbe finita 0 a 0 tra Europa e Usa e poi che sar Vai su Facebook

