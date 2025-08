Trump avverte la Russia posizionati 2 sottomarini nucleari in regioni appropriate dopo parole Medvedev tycoon | Attenzione a conseguenze indesiderate

"Ogni nuovo ultimatum è una minaccia e un passo verso la guerra", aveva detto Medvedev nei gironi scorsi in merito all'ultimatum statunitense sul conflitto in Ucraina Donald Trump alza il livello dello scontro verbale con Mosca e manda un messaggio diretto al Cremlino. In risposta alle recent. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Trump avverte la Russia, posizionati 2 sottomarini nucleari in "regioni appropriate" dopo parole Medvedev, tycoon: "Attenzione a conseguenze indesiderate"

In questa notizia si parla di: trump - medvedev - avverte - russia

Medvedev a Trump,l'unica cosa brutta è III guerra mondiale - "Riguardo alle parole di Trump su Putin che 'gioca col fuoco' e sulle 'cose davvero brutte' che stanno accadendo in Russia.

Ucraina, Cremlino: "Per la pace processo complesso, serve tempo" | Medvedev a Trump: l'unica cosa brutta è la Terza guerra mondiale - Il cancelliere tedesco ha affermato che "le armi inviate all'Ucraina non hanno più limiti di gittata".

Trump a Putin: "Gioca con il fuoco" | Medvedev risponde al presidente Usa: "L'unica cosa brutta è la Terza guerra mondiale" - Il cancelliere tedesco ha affermato che "le armi inviate all'Ucraina non hanno più limiti di gittata".

Trump avverte Medvedev di evitare dichiarazioni pericolose; Trump-Medvedev, botte da orbi: «Stai attento, rischi grosso». «Sei a portata di missile…»; Trump riduce l’ultimatum a Putin: “10-12 giorni per la pace”.

Guerra Ucraina-Russia, Trump: «Witkoff dopo Israele andrà a Mosca. Imporrò sanzioni alla Russia, non so se servirà» - Si aggrava il bilancio dell'attacco notturno russo con droni su Kiev. ilmessaggero.it scrive

Usa-Russia, alta tensione. Trump muove i sottomarini nucelari: "Le parole hanno conseguenze" - Donald Trump ha annunciato di aver ordinato "il posizionamento di due sottomarini nucleari nelle aree appropriate" in seguito ai commenti ... Come scrive iltempo.it