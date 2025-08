Trump alza il muro dei dazi e riporta l’America agli anni Trenta

Donald Trump ha finalmente riportato l'America dove voleva: agli anni Trenta del secolo scorso. Oggi scade l'ultimatum sui dazi che i.

Dazi, Casa Bianca: “Trump vuole mantenerli al 10% per tutti” - (Adnkronos) – "Il presidente Donald Trump è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi".

"Vuole tenere tariffe al 10% per tutti". Il piano di Trump per la guerra dei dazi - "Il presidente è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi", ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca

Prove di dialogo Cina-Usa sui dazi, Pechino: "Passo importante" | Trump soddisfatto: "Fatti grandi progressi" - Gli incontri per cercare una de-escalation nella guerra commerciale si tengono in un luogo segreto a Ginevra; forse dureranno sino a lunedì

Trump alza il muro dei dazi e riporta l’America agli anni Trenta; I dazi triplicati (senza ragione): perché l'Europa ha deciso di patteggiare con l'America di Trump?; Dazi Usa al 15% su auto, farmaci e chip. Casa Bianca: Ue non tasserà reti digitali e investirà 600 miliardi.

Trump alza il muro dei dazi e riporta l'America agli anni Trenta - Con la nuova barriera protezionistica l’economia regge ancora, ma per quanto? Riporta ilfoglio.it

Dazi Trump, tariffe degli Stati Uniti in vigore dal 7 agosto. Ue resta al 15% - Ordine firmato della notte, i dazi annunciati da Donald Trump entreranno in vigore però dal 7 agosto, una settimana dopo quanto annunciato. Si legge su tg24.sky.it