Truffatore seriale in manette | due anziane raggirate

Sono reati su cui la Polizia di Stato investe energie e risorse umane con il fermo proposito di debellare ogni situazione a rischio. Stiamo parlando delle ormai croniche truffe agli anziani. L'ultimo episodio si è consumato il 29 luglio a Padova quando gli agenti della Squadra Mobile coordinati. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: truffatore - seriale - manette - anziane

Truffatore seriale redento, affidato ai servizi sociali - Affidamento in prova ai servizi sociali. E' quanto disposto dal tribunale di sorveglianza di Campobasso, presieduto da Giovanni Fiorilli, nei confronti di Vincenzo Lanciato 55enne di Castel Volturno.

Finto carabiniere arrestato dalla polizia: era un truffatore seriale - Una telefonata sospetta, una richiesta di denaro in cambio della restituzione di gioielli rubati, un presunto carabiniere al telefono e un finto avvocato all'appuntamento.

Finto cliente soggiorna in suite di lusso senza pagare: arrestato 47enne truffatore seriale - Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Castelvetro hanno arrestato un uomo italiano di 47 anni, senza fissa dimora, ritenuto responsabile di truffa consumata ai danni di una rinomata struttura alberghiera del territorio castelvetrese.

Truffatore seriale in manette: due anziane raggirate; Arrestati in Abruzzo dopo aver truffato un’anziana: in manette due uomini; Nonna ho bisogno di soldi ma è solo un truffatore: l'arresto.

Arrestato a Torino un truffatore seriale che raggirava anziani con la scusa di controlli tecnici in casa - Un uomo italiano arrestato dalla squadra mobile di Torino per furti ai danni di anziani soli, usando false divise da tecnico; la polizia invita alla prudenza e a segnalare comportamenti sospetti al 11 ... Si legge su gaeta.it

Truffatori seriali di anziani si fingevano tecnici del gas o ... - Sono sei i truffatori seriali di anziani finiti in carcere in esecuzione di altrettante ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip del Tribunale di Varese. Lo riporta fanpage.it