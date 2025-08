Truffa per un milione sui fondi del turismo | 8 indagati e sequestro di beni in Calabria

I reati ipotizzati sono quelli di truffa aggravata ai danni dello Stato, falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico e concorso. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Truffa per un milione sui fondi del turismo: 8 indagati e sequestro di beni in Calabria

truffa - milione - fondi - turismo

L’immensa truffa dei parcheggi di Assago “da mezzo milione di euro” - ASSAGO – Truffa parcheggi: “Le verità che i cittadini devono conoscere”. Con sentenza del 15 aprile il Tribunale di Milano, ha condannato gli imputati (padre e figlio) per truffa ai danni del Comune di Assago nell’ambito della gestione delle aree di parcheggio in zona Forum.

Coppia truffa 21 persone a Matera: un milione di euro sottratti con falsi investimenti - ABBONATI A DAYITALIANEWS Immagine di repertorio Finti rendimenti e documenti falsificati: nei guai due coniugi accusati di truffa e riciclaggio.

Truffa fondi europei con "l'aiuto" di funzionari della Regione: più di 40 persone indagate, sequestro da oltrre 1 milione di euro - I Carabinieri di Napoli hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per beni del valore complessivo pari a circa 1.

L'inchiesta della Finanza sul Movimento turismo del vino: la Regione revoca contributi per un milione. «Giro di società per nascondere i soldi» Vai su X

