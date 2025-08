Truffa del Pos nascosto | come funziona e come difendersi

Non serve più un clic su un link sospetto né un borseggio tra la folla. Nessun phishing, nessuna mano nel portafoglio. Oggi i truffatori riescono a sottrarre denaro senza contatto fisico e senza passaggi digitali. È la nuova frontiera: il furto silenzioso tramite Pos contactless nascosto, che non è illegale avere. La truffa è venuta alla luce a Sorrento, dove una donna è stata fermata con un Pos attivo in borsa. Il sospetto: aveva già colpito a Roma con la stessa tecnica. Come funziona la truffa del Pos contactless nascosto. Per mettere a punto il furto basta avere un Pos abilitato ai pagamenti contactless, lo stesso utilizzato da migliaia di piccoli esercenti. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Truffa del Pos nascosto: come funziona e come difendersi

