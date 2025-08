Truffa da un milione di euro si fingono carabinieri e raggirano anziana a Bologna – Video

Due uomini sono stati arrestati dalla Squadra Mobile della Polizia di Bologna per un furto con raggiro da un milione ai danni di un’anziana. Gli arrestati, italiani di 31 e 39 anni, si erano spacciati per carabinieri per entrare in casa della vittima in zona stadio lo scorso maggio. Secondo quanto riferisce la Questura di Bologna, la donna aveva trovato i due davanti casa, uno dei quali indossava una casacca con la scritta “Carabinieri”. Le avevano detto di dover fare un controllo perchĂ© era stato commesso un furto nella sua abitazione e che gli autori erano stati arrestati. La donna, intimorita, li aveva fatti entrare permettendo loro di controllare l’intera casa su due piani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

