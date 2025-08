Truffa da un milione a un’anziana | 2 in carcere

Bologna, 1 agosto 2025 –  Fingendosi carabinieri, con indosso delle pettorine false, avevano convinto l’anziana a farli entrare in casa e ad aprire loro anche il caveau, riuscendo così a rubare un patrimonio in gioielli, orologi, monete e penne antiche da 1 milione di euro. Il colpo era stato messo a segno a inizio maggio in un appartamento in zona Barca ai danni di una signora di ottant’anni che vi viveva sola. A tre mesi da quei fatti la Squadra Mobile è riuscita a individuare i due responsabili di quel furto milionario, che negli scorsi giorni sono stati rintracciati e portati in carcere in esecuzione della misura cautelare richiesta dal pm Andrea De Feis e disposta dal gip. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

