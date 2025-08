Trovato senza vita Antonio Blaganò | il medico era scomparso in Calabria

È stato ritrovato senza vita il corpo di Antonio Blaganò, il medico di 67 anni scomparso nella notte tra il 23 e il 24 luglio. Aveva fatto perdere le sue tracce dopo aver lasciato, in anticipo, il suo turno di guardia medica nel Comune di Nocera Terinese, in Calabria. Il corpo è stato ritrovato nel comune di San Mango D’Aquino, in un canneto lungo il fiume Savuto. Al momento non sono ancora state accertate le cause del decesso. L’uomo, residente a Lamezia Terme, era stato inquadrato alle cinque del mattino dalle telecamere della Guardia medica dove aveva lasciato il portafogli e uno dei suoi due cellulari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trovato senza vita Antonio Blaganò: il medico era scomparso in Calabria

