Trova un portafoglio con 500 euro al parco ragazzo lo fa riavere al proprietario

Quando ha trovato un portafogli gonfio di banconote al parco ha subito pensato che si trattasse di una candid camera da postare sui social. Ma Riccardo Landonio, 20 anni, fresco di diploma all’alberghiero e con una carriera nella ristorazione davanti a sé, non ha esitato: ha raccolto il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Ritrova un portafoglio con 500 euro al parco delle collinette a Cerro Maggiore e lo riconsegna alla Polizia Locale Vai su X

