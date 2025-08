Troppo Cattivi 2 spiegazione del finale | come DreamWorks prepara il suo prossimo grande franchise

Troppo Cattivi 2 si conclude con un finale divertente e aperto, il che suggerisce un futuro per il franchise animato ad alto budget di DreamWorks. Il film si concentra sui Bad Guys del titolo originale, una squadra di criminali professionisti che lottano per fare del bene. Troppo Cattivi ha debuttato nel 2022 con ottime recensioni ed è diventato un successo inaspettato per DreamWorks, dando vita ad alcuni cortometraggi e a uno speciale natalizio. La serie torna ora formalmente sul grande schermo con Troppo Cattivi 2, che alza la posta in gioco introducendo nuovi cattivi e una rapina nello spazio. 🔗 Leggi su Cinefilos.it