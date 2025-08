Trofeo Spampani di corsa alle Piastre in memoria di Tiziano Foto e vincitori

Pistoia, 1 agosto 2025 – A Le Piastre di Pistoia si è celebrata la settima edizione del trofeo in memoria di Tiziano Spampani, podista che ebbe i suoi natali proprio in questo magnifico paesino della montagna pistoiese. Per tanti appassionati della corsa, Tiziano era anche la voce che commentava e incitava i partecipanti all'arrivo del primo traguardo della Pistoia-Abetone, e incoraggiava chi proseguiva la lunga salita verso la vetta. Tiziano ci ha lasciati nel 2015, ma il suo ricordo è ancora vivo grazie all'impegno degli organizzatori dell' Ascd Silvano Fedi, in collaborazione con la Pro Loco Alta Valle del Reno, la Misericordia della sezione locale e l' Accademia della Bugia, celebre per l'annuale campionato italiano della bugia.

Podismo, arriva il trofeo Tiziano Spampani alle Piastre - Pistoia, 25 luglio 2025 – Torna anche quest'anno l'appuntamento con il Trofeo Tiziano Spampani (Le Piastre di Pistoia – giovedì 31 luglio 2025, partenza ore 19 ), corsa che si svolge nello splendido borgo di Le Piastre, nel cuore dell’Appennino pistoiese.

Alle Piastre torna il 7° Trofeo “Tiziano Spampani” - Pistoia, 28 luglio 2025 – Torna a Le Piastre, splendido borgo della montagna pistoiese, il Trofeo Tiziano Spampani, giunto alla settima edizione, in memoria dell’indimenticabile ex podista e speaker Tiziano, nato proprio in questo caratteristico paese.

