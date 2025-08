Il capo creativo della WWE ha affrontato per la prima volta pubblicamente il tema delle gravi accuse di violenza sessuale e traffico di esseri umani mosse contro Vince McMahon, che l’ex CEO ha sempre negato. Triple H affronta le domande su McMahon durante The Sports Agents. Durante la sua partecipazione al podcast The Sports Agents, Paul “Triple H” Levesque si è trovato a dover rispondere a domande dirette sul caso legale che coinvolge Vince McMahon. L’intervistatore ha chiesto come stia gestendo le conseguenze di questa situazione all’interno della WWE. Il Chief Content Officer ha mantenuto una posizione professionale, sottolineando come la compagnia rimanga concentrata sulla direzione creativa e sulla crescita del business: “Certo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Triple H sulle accuse contro Vince McMahon: “Noi andiamo avanti”