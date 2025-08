Trento travolta dall’armadio in camera da letto | insegnante trovata morta in casa dopo giorni

A dare l’allarme, nella serata di ieri, un vicino di casa insospettito da un forte odore proveniente dall'appartamento della donna. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Trento, travolta dall’armadio in camera da letto: insegnante trovata morta in casa dopo giorni

In questa notizia si parla di: casa - trento - travolta - armadio

Comprare casa a Trento, Piedicastello-Trento Nord zona più ambita - Chi vuole comprare casa a Trento sceglie il quartiere Piedicastello-Trento Nord. È questo il risultato di un’analisi del mercato immobiliare della città capoluogo di provincia nel primo trimestre del 2025.

Traslochi improvvisi mettono a rischio l’anno scolastico: dirigente mobilita docenti per andare a prendere i bambini casa per casa. Cosa accade a Trento - I diritti dei bambini devono rimanere al centro delle decisioni istituzionali, anche quando le famiglie si trovano ad affrontare situazioni di emergenza abitativa.

Alessio Agostini trovato morto in casa a Trento, ipotesi suicidio mentre era agli arresti domiciliari - L'imprenditore Alessio Agostini si sarebbe suicidato nella sua abitazione, mentre era agli arresti domiciliari per un'inchiesta

Trento, travolta dall’armadio letto: insegnante trovata morta in casa dopo giorni; Prof trovata morta in casa a Borgo Valsugana dopo giorni: è stata travolta da un armadio 31 luglio; La tragedia, l'insegnante Teresa Di Fiore trovata morta in casa dopo giorni: schiacciata dall'armadio del letto a scomparsa.

Trento, travolta dall’armadio letto: insegnante trovata morta in casa dopo giorni - A dare l'allarme, nella serata di ieri, un vicino di casa insospettito da un forte odore proveniente dall'appartamento della donna ... Scrive repubblica.it

Borgo Valsugana, insegnante di 60 anni morta in casa schiacciata da un armadio - La procura di Trento ha disposto l'autopsia sul corpo dell'insegnante di 60 anni trovata morta nel suo appartamento a Borgo Valsugana giovedì 31 luglio. Segnala rainews.it