Trenord parla cinese | i treni della Lombardia arrivano su WeChat il social più diffuso in Cina

Da oggi Trenord parla anche cinese e arriva su WeChat, il social network più diffuso in Cina. L’azienda di trasporto pubblico lombarda è il primo operatore ferroviario regionale italiano ad aver attivato un account ufficiale sulla piattaforma. Obiettivo dell’iniziativa è invitare alla scoperta del treno i viaggiatori cinesi – con particolare focus sul turismo – . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

