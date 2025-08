Un appello accorato, firmato da un gruppo spontaneo di pendolari della tratta Arezzo-Roma, arriva in questi giorni alle istituzioni e alle aziende del trasporto ferroviario, per chiedere il mantenimento della deroga che consente il transito dei treni regionali sulla linea Alta VelocitĂ . Una richiesta che nasce dall’ennesima prospettiva di peggioramento del servizio: con l’introduzione dell’orario invernale 2025 e l’innalzamento a 300 kmh della velocitĂ sulla Direttissima tra Rovezzano e Settebagni, i convogli regionali – che non superano i 160 kmh – non potranno piĂą transitare su quel tracciato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Treni, appello dei pendolari: "Non vogliamo restare sulla lenta. Troppi disagi e i disservizi"