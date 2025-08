Tremendo incidente al Quadrivio bus travolge e trascina un centauro per metri

Spaventoso incidente, nella serata di ieri, a cosiddetto Quadrivio di Secondigliano, cioè il grosso incrocio tra via Napoli Capodimonte, via Roma verso Scampia, via Comunale Limitone di Arzano e corso Secondigliano.Un bus ha centrato in pieno un motorino, trascinando il ragazzo che era alla sua. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - quadrivio - tremendo - travolge

Scontro fra auto e moto in zona Quadrivio: 60enne trasferito a Villa Sofia dopo l'incidente - Sessantenne, in prognosi riservata sulla vita, è stato trasferito dall'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento al Trauma Center di Villa Sofia di Palermo.

Tremendo incidente al Quadrivio, bus travolge e trascina un centauro per metri.

Tremendo incidente al Quadrivio, bus travolge e trascina un centauro per metri - Spaventoso incidente, nella serata di ieri, a cosiddetto Quadrivio di Secondigliano, cioè il grosso incrocio tra via Napoli Capodimonte, via Roma verso Scampia, via Comunale Limitone di Arzano e corso ... Come scrive napolitoday.it