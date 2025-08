C’era la ’pirata’ Miria, ovviamente, faro per lunghi anni della borgata del Cadimare. E Susanna Oddi, mito intramontabile della gente di Fossamastra. E ancora c’erano Elisa Carpena e Claudia Calzetta, due atlete che hanno fatto la storia della voga al femminile e che nel tempo hanno intrecciato, oltre ai remi, anche i fili di una duratura amicizia. Sono soltanto alcune delle figure femminili alle quali La Nazione ha dedicato le pagine di un volume, intitolato non a caso ’Le Signore del Palio’, distribuito in edicola, in abbinamento gratuito con il giornale, in occasione della 98esima edizione della disfida remiera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tredici ritratti di donna. Le ’Signore del Palio’ nel libro regalato ai lettori