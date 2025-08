Tre società uniscono le forze per la pallavolo femminile del Valdarno

Ecco il Valdarno Project. Nasce dalla sinergia tra Valdarninsieme, GS Piandiscò e Volley Arno Montevarchi un progetto per la promozione e la crescita della pallavolo femminile in Valdarno.Dopo i brillanti risultati e vista la continua crescita dei propri settori giovanili, soprattutto a livello. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: valdarno - pallavolo - femminile - società

