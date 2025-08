Tre km di costa privi di accessi pubblici a Salerno | la denuncia di Barbirotti Europa Verde alla Procura

Abbiamo formalmente presentato una denuncia alla Procura della Repubblica di Salerno per fare luce su una grave violazione del diritto collettivo: la mancanza di accessi liberi al mare come previsto dalla legge.Lo ha fatto sapere in una nota l’avvocato Dario Barbirotti, portavoce provinciale di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it