Tre giovani innesti per la squadra

Tre ‘baby’ innesti per la Reggiana. Alcuni per la prima squadra e altri per la Primavera. Banse, attaccante classe 2007 che arriva dal Legnano Salus, giocherà infatti sia in con i ragazzi di mister Dionigi che con quelli di Turrini. Contemporaneamente, il ds Fracchiolla è ai dettagli con Roque Maisterra, talentuoso centrocampista argentino classe 2006 in uscita dalla Primavera del Brescia. Quest’ultimo va però visto come un profilo che potrebbe essere già pronto per la Serie B e quindi in grado di dare una mano abbastanza consistente a Rozzio e soci. Nella Primavera delle ‘rondinelle’ ha chiesto chiuso con 7 gol e 2 assist in 59 presenze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tre giovani innesti per la squadra

