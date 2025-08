Tre banchi nel nuovo hub di arrivo dei bus turistici

Tre postazioni di commercio in piazzale Vittorio Veneto. Nel nuovo hub di arrivo dei bus turistici alle Cascine approderanno tre banchi: un’attività alimentare e due di generi vari. I banchi si trasferiscono da piazza Pitti, dove operavano su suolo demaniale in virtù di una concessione che non è. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

