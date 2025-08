Tre banchi al nuovo hub dei bus turistici a piazzale Vittorio Veneto

Firenze, 1 agosto 2025 - Tre postazioni di commercio su area pubblica in piazzale Vittorio Veneto, nel nuovo hub di arrivo dei bus turistici alle Cascine. I tre banchi, un’attività alimentare e due di generi vari, si trasferiscono da piazza Pitti, dove operavano su suolo demaniale in virtù di una concessione che non è stata rinnovata, in vista di un piano di riqualificazione della piazza. Il nuovo spazio di commercio, si legge in una nota del Comune di firenze, su area pubblica in piazzale Vittorio Veneto viene allestito in fase sperimentale, a servizio dei turisti che arrivano in bus al nuovo hub, ed è definito da una delibera approvata dalla giunta comunale nell’ultima seduta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tre banchi al nuovo hub dei bus turistici a piazzale Vittorio Veneto

